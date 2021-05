Locatelli esce allo scoperto: «Mi piacerebbe giocare nel PSG»

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha espresso la sua ammirazione per il PSG

Intervistato da L’Equipe Manuel Locatelli ha aperto piuttosto esplicitamente a un suo trasferimento al PSG: «Vedere Verratti, Florenzi e Kean farsi valere al Psg fa venire voglia di andarci anche a me. Se mi piacerebbe giocarci? Certamente. Il Psg è un club di fama mondiale e io sono aperto ad un’esperienza all’estero oltre che in Italia. Mi piacerebbe avere quel tipo di opportunità in un top club e in una grande città».

Come noto il centrocampista del Sassuolo è seguito da diverse sessioni di mercato dalla Juventus. Ma recentemente è stato accostato anche a Manchester City e Barcellona.