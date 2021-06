Locatelli incanta con l’Italia: pronta l’offensiva della Juventus

Calciomercato Juventus: Manuel Locatelli sta facendo faville con l’Italia e Euro 2020 e ora i bianconeri sono pronti all’assalto

La straordinaria prestazione di Manuel Locatelli contro la Svizzera non fa altro che confermare la volontà della Juve nell’investire il suo capitale per il mercato estivo nel giovane e talentuoso centrocampista del Sassuolo. Come rivela Tuttosport, i bianconeri nelle prossime ore potrebbero incontrare il Sassuolo per tornare a discutere del giocatore: possibile che nell’affare venga inserito Radu Dragusin, difensore.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Come rivela Tuttosport, valutando Dragusin 10 milioni, la Juventus è disposta a mettere sul piatto 35-40 milioni di cash per il talento neroverde. La volontà di Locatelli, intanto, è chiara da tempo: nonostante il corteggiamento delle big, lui vuole solo i bianconeri.