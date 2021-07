Locatelli Juve, cresce l’ottimismo in casa bianconera: le ultime

Locatelli Juve: l’Arsenal si defila? Cresce l’ottimismo alla Continassa per la fumata bianca con il Sassuolo

Arsenal più defilato, spiega Tuttosport, nella corsa per Locatelli. Nonostante i Gunners abbiano presentato un’offerta da 40 milioni al Sassuolo, il giocatore continua a volere soltanto alla Juventus. Così i londinesi, che non vogliono stare con le mani in mano, hanno ufficializzato l’acquisto di Almbert Sambi Lokonga, centrocampista dell’Anderlecht.

Imminente intanto il terzo incontro con la Juventus. Situazione incagliata sul discorso diritto/obbligo del prestito, ma si è fatta di nuovo largo l’ipotesi di una contropartita, che potrebbe essere Dragusin. Ottimismo in crescita alla Continassa, con la speranza di averlo direttamente in ritiro al termine delle vacanze.