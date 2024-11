Locatelli, nuovo record in Serie A per il centrocampista della Juve. Su quell’aspetto è uno dei migliori

Locatelli, il centrocampista della Juventus compie un nuovo record in Serie A: su quell’aspetto sta facendo notevolmente la differenza

La Juve per arrivare ad un certo livello ha bisogno specialmente dei suoi singoli: uno su tutti Manuel Locatelli che in Serie A può vantare un dato non indifferente. Ecco il rapporto fornito da Opta.

IL DATO BIANCONERO – Manuel #Locatelli è il giocatore che nella Serie A 2024/25 ha collezionato più “line breaking passes” (142), cioè più passaggi che hanno superato almeno una linea di pressione avversaria. Verticale.