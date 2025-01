Locatelli cancella il rigore di Supercoppa: contro il Milan è un gigante in mezzo al campo, le pagelle

Le pagelle di Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, nella vittoria contro il Milan: prestazione monumentale in entrambe le fasi di gioco

Manuel Locatelli riscatta la brutta prestazione di Supercoppa Italiana, dove un rigore da lui provocato aveva aperto alla rimonta dei rossoneri. Ieri in Juve Milan il bianconero è tra i migliori in campo – se non il migliore – nel trionfo juventino: in mezzo al campo è prezioso ed efficace in tutte le fasi di gioco. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Come uno scambio ferroviario. Per esempio, quando si allinea a Kalulu e Gatti, la Juve difende a cinque. Sta in molti posti e con mansioni diverse».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Un’ora super, leggero calo nel finale, ma nel complesso è da applausi. Cancella Abraham, imposta e gioca un’infinità di palloni, 70 solo nel primo tempo, 97 alla fine».

TUTTOSPORT 7 – «Il collante tra difesa e centrocampo, fondamentale per il piazzamento. Domina in mezzo al campo, soprattutto nella ripresa quando la Juve dimostra di avere una marcia in più rispetto agli avversari».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Partitone di titanio: da stopper, su Abraham, e pure con un ginocchio provvidenziale sulla deviazione di Reijnders; ma anche un paio di cambi di gioco e una rete satellitare di intercetti e passaggi da far invidia a Starlink».

LA REPUBBLICA 7 – «Svolge almeno, e benissimo, tre o quattro mansioni».

LA STAMPA 7 – «A Riad, il 3 gennaio, si è sgonfiato dentro un rigore, provocato, senza logica: due settimane dopo vince la sua partita in modo autorevole e con una regia senza sosta».