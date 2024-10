Lookman: «FELICE per la vittoria contro lo Shakhtar. Ora serve CONTINUITA’ anche in campionato»

Le parole del giocatore dell’Atalanta Ademola Lookman su quella che è stata la VITTORIA contro lo Shakhtar in Champions League

Ai canali ufficiali della squadra, il giocatore dell’Atalanta Lookman ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta contro lo Shakhtar.

«Sono molto felice per questa vittoria, e per noi è sicuramente un grandissimo segnale dopo l’ultimo periodo. Siamo ripartiti dalla gara contro l’Arsenal e ciò che è stato fatto di buono in quel match, e ci crea grande ottimismo in vista di un calendario molto importante. Ogni partita bisogna affrontarla al meglio: utilizzare questa vittoria per dare continuità in vista della gara contro il Genoa».