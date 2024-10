Lookman, la miglior partenza con l’Atalanta: i numeri dopo 7 giornate (più le coppe Europee)

Lookman, il MIGLIOR inizio di stagione tra campionato e Coppe Europee. Per l’Atalanta il giocatore più importante

Non c’è bisogno di sottolineare ancora l’importanza di Ademola Lookman per l’Atalanta: anche in questa stagione, nonostante l’inizio a rilento, non ha perso il suo ruolo da protagonista, per certi versi con una partenza più prolifica rispetto agli anni precedenti.

Nelle prime 7 partite di campionato, aggiungendo anche le gare europee fino ad inizio ottobre, Lookman ha siglato 3 goal e 3 assist dove fino ad ora ha inciso il 0,85 dei match (che sia una rete o un passaggio vincente): la miglior partenza del numero 11 atalantino, che supera quella dell’anno scorso (solo 2 goal) e quella del primo anno a Bergamo (1 rete e 2 assist).