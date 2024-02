Lookman, ecco quando rientrerà l'attaccante nigeriano a Bergamo

Ecco quando rientrerà a Bergamo l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman dopo la Coppa D’Africa. La data

Con il dispiacere alle spalle per la sconfitta in finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, è tempo per Ademola Lookman di ritornare a pieno regime con l’Atalanta per continuare la grande cavalcata nerazzurra tra campionato ed Europa.

La domanda sorge spontanea: quando rientrerà il nigeriano? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lookman rientrerà domani in quel di Bergamo.