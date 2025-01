Lopetegui West Ham, arriva la decisione: il tecnico è stato esonerato! Il comunicato degli inglesi

Lopetegui West Ham, arriva la decisione: lo spagnolo è stato esonerato dagli inglesi! Ecco il comunicato del club

Il West Ham ha preso una decisione: è arrivato l’esonero per Julen Lopetegui, ex obiettivo per la panchina del Milan.

COMUNICATO – «Il West Ham United può confermare che l’allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club. La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del Club e il Club ha quindi intrapreso azioni in linea con i suoi obiettivi. Il club può confermare che anche il vice allenatore Pablo Sanz, il responsabile della prestazione Oscar Caro, l’analista capo Juan Vicente Peinado, il preparatore atletico Borja De Alba e il preparatore tecnico Edu Rubio hanno lasciato con effetto immediato. Il Consiglio desidera ringraziare Julen e il suo staff per il duro lavoro svolto durante il periodo trascorso con gli Hammers e augurare loro ogni successo per il futuro. È in corso la procedura per la nomina del sostituto. Per il momento il Club non rilascia ulteriori commenti».