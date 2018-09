Lozano più Herrera: sarà Inter alla messicana?

L’Inter lavora per un doppio colpo messicano. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Lozano e su Hector Herrera

L’Inter pensa al mercato e lavora per piazzare un importante doppio colpo. I nerazzurri, tra gennaio e giugno, potrebbero pescare due importanti rinforzi in salsa messicana. Secondo Tuttosport, l’Inter ha messo nel mirino Hirving Lozano, esterno d’attacco di proprietà del PSV, classe ’95, autore di un’ottima stagione, la scorsa, e di un buonissimo Mondiale con il suo Messico, ma anche e soprattutto Hector Herrera, centrocampista del Porto in scadenza di contratto, classe 1990, che può lasciare il suo attuale club a parametro zero.

Herrera può andare via a costo zero a giugno ma potrebbe andarsene già a gennaio per circa 10-12 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è la Roma di Monchi, che vorrebbe portarlo in Italia a gennaio ma attenzione alle mosse di Ausilio che potrebbe bloccare il giocatore in vista del mercato estivo. Fari puntati anche su Hirving Lozano. L’esterno messicano ha realizzato 19 gol al suo primo anno in Europa e quest’anno è ripartito alla grande, con 2 centri in 4 partite. L’esterno offensivo vede la porta, ha un’ottima tecnica ed è molto abile nel dribbling e potrebbe diventare un’arma importante per Luciano Spalletti.