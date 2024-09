Luis Enrique PSG, il club pronto a rinnovare: le ultime

Il Paris Saint-Germain è pronto a rinnovare con il tecnico Luis Enrique: lo spagnolo è considerato una figura chiave per il progetto dei francesi

Il PSG è pronto a rinnovare il contratto di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, come riportato da Fabrizio Romano, è visto come un elemento chiave del progetto della proprietà qatariota.

Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e la volontà del club e quella di prolungare con il club: per lui è pronto il rinnovo con un aumento di stipendio e un ruolo ancora più centrale anche in chiave calciomercato.