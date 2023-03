Luis Enrique svela: «Vorrei allenare in Premier, ma mi ha chiamato una Nazionale»

Luis Enrique ha risposto alle domande sul suo possibile futuro: le dichiarazioni del tecnico, ancora in cerca di una panchina

Luis Enrique ha parlato così a Ser Gijòn del suo possibile futuro.

LE PAROLE – «Mi piacerebbe allenare in Inghilterra, in Premier League. Ormai vedo più il campionato inglese rispetto a quello spagnolo, ma non voglio farmi illusioni: non mi vedo in Premier a giugno. Vorrei solo allenare una squadra in grado di lottare per determinati traguardi, questo riduce la scelta. Offerte? Ho ricevuto un’offerta da una nazionale, ma non da squadre di club. Ci sono varie nazionali che stanno cercando un selezionatore. Non credo di essere il profilo adatto per una nazionale come quella brasiliana. Nessuno dal Brasile mi ha contattato».