Lukaku Chelsea, ore decisive: ecco quanto entrerà realmente nelle casse dell’Inter

Calciomercato Inter: la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku potrebbe chiudersi a breve. Ecco quanto incasseranno realmente i nerazzurri

Si attende il rilancio da parte del Chelsea per l’affare che dovrebbe portare a Londra Romelu Lukaku. I Blues nelle prossime ore – scrive La Gazzetta dello Sport – formuleranno all’Inter la nuova proposta per strappare il via libera definitivo die nerazzurri per il cartellino del centravanti belga.

Il club campione d’Europa si appresta a mettere sul tavolo un assegno da 120 milioni di euro cash, oltre ad una possibile contropartita tecnica. Tuchel spinge per l’arrivo di Lukaku già nel weekend per averlo così a disposizione già nella finale di Supercoppa Europea contro il Villarreal. L’Inter, considerando tutte le clausole relative all’operazione, incasserebbe realmente 67 milioni di euro dalla cessione di Big Rom.