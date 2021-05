Lukaku: «Ho sempre voluto giocare nell’Inter. Conte? Nel 2019 gli scrissi»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Roma

INTER – «Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l’Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista».

GOL PIU’ BELLO – «Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato».

SCUDETTO – «Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie ad uno spirito di gruppo eccezionale. La voglia di vincere ce la siamo trasmessa a vicenda. Il rapporto con Conte? Lo sapevo fin dall’inizio che ci sarebbe stato un rapporto speciale. Gli scrissi “arrivo'”nell’estate del 2019».