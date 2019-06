Lukaku Inter, i Red Devils chiedono Skriniar: no secco dei nerazzurri

L’Inter sta tentando il tutto per tutto per Romelu Lukaku: i Red Devils vogliono Skriniar ma i nerazzurri chiudono la porta

L’Inter ha un accordo totale con Romelu Lukaku. Il grosso del lavoro è stato fatto, ora bisogna cercare la quadra con il Manchester United, che fin qui ha scansato lo scambio alla pari con Icardi e l’inserimento di Perisic nell’affare. Lo spiega il Corriere dello Sport, che svela anche l’ultima risposta dei Red Devils: Volete Lukaku? Dateci Skriniar. No secco dei nerazzurri: lo slovacco è incedibile.

Lukaku aspetta, conscio del fatto che la sua scelta l’ha già fatta da tempo. Il nodo resta il futuro di Icardi: serve la sua uscita per ingaggiare il belga. “Se lo United non lo accetta come pedina di scambio, allora occorre trovargli una sistemazione e, a quel punto, investire il ricavato su Lukaku.