Lukaku, il gol dell’ex vale il primo posto, le pagelle del belga in Napoli Roma

Le pagelle di Lukaku dopo la vittoria del Napoli contro la Roma: il belga punisce la sua ex squadra e dimostra che il feeling con Conte è ancora forte

Romelu Lukaku firma la sua quinta rete stagionale in Napoli Roma, punisce la sua ex squadra, riporta i partenopei in vetta al campionato e dimostra ancora una volta con il gol – come rivelato dai protagonisti, provato e riprovato in allenamento – che il feeling con Conte è lo stesso dei tempi dell’Inter. Di seguito le pagelle dell’attaccante belga.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Non ha l’età e neanche l’allenamento del Lukaku interista, però per i difensori è sempre un bel problema. Due occasioni: un gol, grazie anche a Hummels, e un colpo di testa al lato».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Nel primo tempo tocca 8 palloni: in gabbia. Con il nono sfiora la rete di testa e con il decimo, bruciando Hummels in area piccola, scrive la legge dell’ex. Non esulta, ma sorride: gol pesantissimo».

TUTTOSPORT 7 – «Con il suo quinto gol stagionale batte la sua ex squadra e permette al Napoli di vincere una partita difficile».

IL MATTINO 6.5 – «In scivolata, con aggressione, credendoci. La ferocia di Big Rom. Basta quella. La vita bella dei bomber. Una ne basta per diventare eroi. Sì, vero Osimhen l’avrebe presa di testa quella palla al bacio di Kvara al 17′ che N’Dicka e Mancini lasciano libero. Tanto spazio in più rispetto alle ultime gare. Tocca pochi palloni, mentre Conte lo sollecita ad una maggiore partecipazione: è così che ottiene un maggiore coinvolgimento. Nella ripresa c’è Hummels a uomo su di lui, centrale nella difesa a 3».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «È sceso in campo con la vena di ammazza ex. Missione compiuta, gli basta una palla. Rischia il giallo».