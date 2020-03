Lukaku sfida Ronaldo nel silenzio dell’Allianz Stadium

Nel silenzio dell’Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Lukaku e Ronaldo. I due proveranno a fare rumore con i gol

21 gol contro 17. Ronaldo contro Lukaku. Stasera, nel silenzio assordante dell’Allianz Stadium, entrambi proveranno a fare “rumore” come meglio sanno fare.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il 44 per cento delle reti della Juve è griffato CR7, gli altri inseguono a fatica. Lukaku ha messo dentro il 35% dei gol interisti, cifra comunque nobilissima. Solo Immobile, per ora, è superiore ai due. Ma anche i cosiddetti secondi violini avranno la loro importanza: Dybala da una parte e Lautaro dall’altra. Senza dimenticare Pjanic e Brozovic, che hanno il compito di inventare a centrocampo.