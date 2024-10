Luvumbo: «Ho un obiettivo con il Cagliari, sul mio rapporto con Ranieri…»

Le parole di Zito Luvumbo, calciatore del Cagliari, sulla sua stagione e gli obiettivi con il club rossoblù. Tutti i dettagli in merito

Zito Luvumbo ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A della sua esperienza con il Cagliari.

ULTIMA STAGIONE – «L’anno scorso è stato fantastico, ho fatto il mio debutto in Serie A ed è stato incredibile. Posso dire di aver raggiunto i miei obiettivi».

OBIETTIVI PER QUEST’ANNO – «I propositi per questa stagione invece non cambiano, sono gli stessi. Voglio replicare quello che ho fatto e poi voglio provare a migliorare le mie statistiche. Questo è il mio obiettivo».

CLAUDIO RANIERI – «Mister Ranieri è come un padre per me, mi ha aiutato molto a crescere sia come uomo che come calciatore. Adesso è andato via ma a volte succede nel calcio, un giorno hai un allenatore e l’altro ne hai uno diverso. Un giorno sei qua ed un giorno sei altrove. Posso solo ringraziare mister Ranieri per quello che ha fatto per me e per come ha influito sulla mia crescita nel calcio».