Magdeburgo Sampdoria 2-4: VITTORIA nella seconda amichevole dei BLUCERCHIATI: il resoconto dell’incontro precampionato

Dopo una prima amichevole non entusiasmante persa 1-0 contro la Dynamo Berlino ora è arrivata invece una prestazione convincente contro il Magdeburgo. La Sampdoria, infatti, si è imposta per 2-4 contro la squadra tedesca.

Per i blucerchiati sono andati in gol La Gumina (doppietta), Coda e Stoppa. Il prossimo appuntamento per la squadra di Pirlo è fissato per il 30 luglio, data dell’amichevole contro il Jena.