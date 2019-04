Maglia Milan 2019/2020: si torna al passato – FOTO

Nuove anticipazioni sulla nuova divisa rossonera. Maglia Milan 2019/2020: ecco le foto del nuovo kit

Il Milan si prepara a cambiare pelle. Design classico per i rossoneri in vista della prossima stagione. Maglia Milan 2019/2020: tante novità rispetto all’attuale stagione. Il Milan, insieme a Puma, ha deciso di abbandonare le strisce larghe per tornare a una maglia con le strisce più strette.

Strisce rossonere visibilmente più strette rispetto a quelle di questa stagione. Il richiamo è alle righe presenti nelle classiche divise della storia milanista, come accadde ad esempio nel 1998/1999 con la maglia del centenario. Le strisce rosse e nere sono presenti anche sulle maniche. I pantaloncini saranno bianchi. Tra i testimonial Bakayoko, Paquetà, Romagnoli, Piatek e Suso: segnali di mercato?