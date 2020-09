Maglie Atalanta 2020/2021: ecco i tre kit completi – FOTO

L’Atalanta ha presentato tramite i social i tre kit di gara che la squadra di Gasperini utilizzerà per la stagione 2020/2021

L‘Atalanta ha presentato sui propri canali social i tre kit di gara che i nerazzurri utilizzeranno nella stagione 2020/2021. Il comunicato.

COMUNICATO – «Ecco svelate le maglie gara ufficiali che verranno indossate in occasione della Serie A TIM e della Coppa Italia 2020-2021.

La nuova collezione realizzata da Joma, Partner tecnico, per Atalanta B.C. è stata sviluppata utilizzando i segni distintivi del passato, del presente e del futuro del club. Un’idea che ha dato vita a tre maglie uniche, in cui la ricerca del particolare fa la differenza e le rende speciali.

Sulle tre maglie compaiono il Main Sponsor Plus500, lo “Sponsor del cuore” RadiciGroup, sulla manica sinistra lo Sleeve Partner Auotmha e, sul retro, il Back Partner Gewiss.

La prima maglia, quella da casa, indossata per l’occasione dal Papu Gomez, rispecchia la tradizione con le righe verticali nerazzurre più strette per un forte richiamo al passato, mentre la seconda, quella da trasferta, indossata da Luis Muriel, è bianca con un disegno asimmetrico e futuristico con una gamma di colori che spazia dal blu al nero. Infine la terza, indossata da Remo Freuler, si distingue per una particolare tonalità di blu e l’inserimento con tecnica embossed del profilo esterno della nuova Curva Nord “Pisani” del Gewiss Stadium».