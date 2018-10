Ottimi risultati in chiave marketing per la Juventus. Maglie Juve: l’effetto Cristiano Ronaldo paga. Le parole di Ricci

L’effetto Cristiano Ronaldo si fa sentire. La Juventus ha incrementato le vendite di magliette nei primi mesi della nuova stagione. Rispondendo alle domande dei soci nel corso dell’assemblea di bilancio, Giorgio Ricci, nuovo responsabile dell’area ricavi della Juventus, ha confermato le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi: la Juve, grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo, ha praticamente raddoppiato la vendita di maglie e ha avuto un incremento di vendita soprattutto sullo store online.

Queste le parole di Ricci: «I numeri sono doppi rispetto all’anno scorso e c’è stato un importante spostamento delle vendite sull’online. L’andamento della vendita delle magliette è positivo, molto più del previsto: la pianificazione di solito avviene con almeno 18 mesi di anticipo e, sulla stagione in corso, gli stock di prodotto sono stati bruciati e abbiamo dovuto fare ricorso alla disponibilità di Adidas, nostro partner tecnico». Evidente l’importanza di Cristiano Ronaldo nella crescita delle vendite in casa Juve. Novità importanti anche per gli sponsor: «È una delle voci che ha avuto un incremento significativo e sarà così anche i prossimi anni. La crescita quest’anno è attribuibile prevalentemente all’ingresso di un terzo sponsor di maglia, Cygames, ma anche all’ingresso di altri partner importanti come BetFair, M&S».