Abbiamo un Mago tra noi: la felicità del nostro FantaMister

Magari possiamo sbagliare qualche articolo. Può essere che non sempre proponiamo Focus dalle idee chiarissime. Ma noi di CalcioNews24…

Magari possiamo sbagliare qualche articolo. Può essere che non sempre proponiamo Focus dalle idee chiarissime. Ma noi di CalcioNews24 siamo gente sincera. Ed è con questo spirito che abbiamo aspettato un po’ di settimane prima di operare una verifica dell’operato del nostro FantaMister Stefano Barbero. Su come scrive, niente da dire, anzi moltissimo: è una penna brillantissima, come si diceva una volta. Ma quel che conta, per un allenatore, è la corrispondenza tra le idee e i risultati. Vale per Inzaghi, per Allegri, per Pioli e ancor più per tutti quelli in disgrazia, tipo Mazzarri o Gattuso. Nel nostro caso, lo abbiamo monitorato e di settimana in settimana ci siamo resi conto che i suoi consigli, suddivisi in tre categorie del Fantacalcista tipo (logico, intuitivo, eccessivo), hanno una percentuale di successo non banale. E poi non c’è solo il merito, c’è anche il modo, il come vi induce a puntare su uno al quale non avevate pensato.

Perciò, per la giornata numero 25, lo vogliamo celebrare, aggiungendo un commento a ciò che ha azzeccato. Sui consigli sbagliati, facciamo come certi giornali di proprietà di presidenti di calcio (ne esistono): non diciamo nulla, facciamo finta che non l’abbia mai scritto.

1) Era facile, ma intanto lo ha scritto e il +1 per il clean sheet l’ha preso: «Il fantacalcista logico. Può mai esistere in questo universo o in qualsiasi altro parallelo un fantacalcista che ha in rosa Sommer e non lo schiera in casa contro la Salernitana?

2) L’occasione fa l’uomo sprint. E lui ne ha approfittato alla grande con due assist vincenti: «Il fantacalcista intuitivo. Potrebbe essere un’occasione grande quanto un impero per Carlos Augusto…».

3) Non è che abbia giocato alla grande, ma il gol l’ha fatto: «Il fantacalcista logico

Rabiot sta portando meno bonus dello scorso anno, vero, ma a livello di prestazioni rimane comunque una certezza».

4) Mago Otelma, quello si è che era un dilettante. Stefano Barbero da culto: «Il fantacalcista eccessivo. Più che probabile, dunque, che Consigli dovrà raccogliere alcuni palloni dal fondo della porta… ma con un rigore respinto e una super pagella!».

5) Altra scelta esagerata, ma riuscita, con un 7 in pagella giustificato da una prestazione degna di nota: «Il fantacalcista eccessivo. Sa che il giovane Cancellieri ci ha preso gusto ed è convinto che concederà il bis immediatamente».

6) Altro giro, altro gol: «Il fantacalcista logico. Gaetano ha evidentemente del talento e per come sta il Cagliari può essere la medicina giusta».

7) Le dimissioni di Otelma. Qui di Divino c’è solo il nostro Mago, e perdonateci se insistiamo: «Il fantacalcista eccessivo. Ma Azmoun che ci sta a fare? Al mister non piace intristire nessuno, lo farà giocare più del solito questa volta».

Totale: 3 logici, 3 eccessivi, 1 intuitivo. Sono numeri da bonus (punti, non stipendio, il ragazzo è ancora in prova).