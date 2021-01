Maicon: «Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, vivo di calcio»

Dopo il Triplete, Maicon riparte dalla Serie D firmando con il Sona. Queste le sue parole rilasciate a Gazzetta dello Sport

TRIPLETE – «Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, io vivo di calcio e il calcio è sempre lo stesso, la serie non conta. Io ne ho tanta voglia».

IBRA E BUFFON – «Anche in Brasile ero in quarta serie fino a pochi mesi fa, non devo dimostrare niente a nessuno, Ibra e Buffon fanno vedere che l’età non importa se si sta bene. Dimostrano di essere campioni».