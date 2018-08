Maiorino chiama il Milan: «Se Leonardo vuole torno subito»

Rocco Maiorino può tornare al Milan. L’ex direttore sportivo è nella lista dei candidati per affiancare il dt Leonardo

Leonardo vuole un direttore sportivo al suo fianco per spartirsi il lavoro in sede di calciomercato. Al momento le priorità rossonere sono altre ma al termine del mercato il Milan sonderà il terreno con i principali candidati, provando a trovare un accordo. Stando alle ultime indiscrezioni tra i papabili c’è anche Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan con Adriano Galliani. L’ex rossonero ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro e ha aperto le porte a un ritorno al Milan.

«Sarei onorato di tornare al Milan – esordisce l’ex ds Maiorino – ma decide Leonardo in tutta libertà. Leonardo mi conosce e non potrei mai dire di no, sia per la riconoscenza che per l’affetto che nutro verso il club. Ho vissuto 13 anni bellissimi al Milan, che considero come una vera e propria famiglia. Mi fa piacere rivedere questo entusiasmo dopo un anno di difficoltà. Leonardo? Ha iniziato col botto e ha dimostrato di essere veramente competente perché credo che il Milan ci abbia guadagnato nel maxi-scambio con la Juventus. Il colpo mancato? Rabiot: nel 2014 era vicino, poi ha rinnovato con il PSG».