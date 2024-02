Malagò: «Napoli fuori da Euro 2032? Ad oggi solo Torino è pronta»

Le parole di Giovani Malagò, presidente del CONI, sulla questione stadi in vista degli Europei del 2032: «Solo Torino è pronta»

Giovanni Malagò ha parlato a margine presentazione del programma di Genova capitale europea dello sport 2024 della situazione degli impianti sportivi in Italia. Di seguito le sue parole sugli stadi in vista degli Europei del 2032.

TORINO – «In Italia forse solo Torino è in grado di ospitare grandi eventi sportivi grazie all’eredità delle Olimpiadi del 2006. Tutte le altre città hanno dei deficit: vedete cosa sta succedendo a Milano. A Roma conosciamo bene la situazione. A Napoli, a Palermo, a Firenze, a Bologna, a Verona… Genova deve accelerare il percorso sul Palazzo dello Sport, ma la giunta, l’amministrazione comunale, la Regione stanno procedendo spediti. Poi c’è un tema che coinvolge lo stadio che sicuramente è intenzione di tutti riqualificarlo al meglio».

NAPOLI – «Abodi ha detto una cosa importante evidenziando che non è un tema di Napoli, ma di ogni città. Se non si fanno dei lavori all’interno degli stadi, oppure un nuovo stadio se non si hanno certi parametri l’Uefa non potrà mai dare il via libera ad ospitare le partite. Non è un tema che riguarda solo Napoli, è un tema in assoluto e non a caso l’Europeo è il passpartout, il chiavistello, la combinazione per sistemare da qui al 2032 la generazione degli impianti calcistici».