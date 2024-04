Daniel Maldini: «Palladino mi chiede di fare una cosa»

Le parole di Daniel Maldini, calciatore del Monza in prestito dal Milan, sul suo rapporto con Palladino. I dettagli

Daniel Maldini, gioiellino del Monza, sta vivendo un grande periodo recentemente. Sport Week, il magazine del sabato de La Gazzetta dello Sport, lo ha intervistato. Ecco alcuni estratti.

PALLADINO – «L’allenatore mi parla, già quello mi dà tranquillità. E poi la fiducia: come dicevo, mi è capitato di sentirla dentro di me anche in passato, ma erano alti e bassi. Al Monza è invece la prima volta che mi arriva dall’esterno, e fin dal primo momento del mio arrivo, grazie a Palladino e ad Adriano Galliani. Tutto questo aumenta la mia autostima. Mi sento diverso, più coinvolto e quindi più consapevole dei miei mezzi».

COSA CHIEDE IL MISTER – «Di replicare in partita quello che mi vede fare durante gli allenamenti».

LA FAMIGLIA – «Siamo una famiglia normale. Con papà mi vedo dopo le partite: mi fa qualche domanda, mi offre qualche consiglio, ma con lui parlo di tutto, come un qualsiasi padre col figlio».

