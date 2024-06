Malesani: «Vi spiego perché lo SCETTICISMO verso Baroni è SBAGLIATO. Lui ha fatto la GAVETTA e sarà l’allenatore giusto per la LAZIO. Basta conoscerlo, i tifosi lo capiranno»

Le parole di Alberto Malesani, ex allenatore, sulla scelta di Marco Baroni alla guida della Lazio. Tutti i dettagli

Alberto Malesani conosce molto bene Marco Baroni per averci lavorato insieme nel 2003. Sul Corriere dello Sport è intervenuto a gettare acqua sul fuoco dell’ambiente della Lazio, alquanto perplesso sulla scelta del nuovo mister.

MERITI – «Finalmente è approdato in una grande squadra, quella che gli compete per la sua bravura».

SCETTICISMO NEI SUOI CONFRONTI – «Molto sbagliato! Nel mondo del calcio non è facile emergere con un cammino come il suo, solo grazie ai risultati. In Serie B è stato il tecnico che ha ottenuto più punti negli ultimi 5-6 anni. Ha conquistato tante promozioni, ha meritato ogni traguardo. Per questo la sua soddisfazione ora è doppia».

TIFOSI DELLA LAZIO SCETTICI – «Fidatevi, è uno all’altezza. Nel calcio non si vive di nomi, ma di risultati e di idee. Lui ne ha tante, ai tifosi dico di stare tranquilli e dargli tempo».

ALLENATORE DA “PICCOLA” – «Una cosa che esiste da sempre. Ma se uno è uno bravo, lo è sia con i Pulcini, sia con una squadra che può vincere la Champions. Le etichette vengono messe ingiustamente: non c’è l’allenatore buono solo per la salvezza o uno solo per vincere. Le capacità, se reali, sono le stesse a qualsiasi livello».

PERCHÉ NON HA MAI GUIDATO UN TOP CLUB – «Ci sono alcuni che hanno la possibilità di guidare una grande squadra a inizio carriera. Non fanno la gavetta. Magari cominciano a vincere e nessuno se lo ricorda. La scalata dal basso è più complicata, è il caso di Baroni. Ma così, ripeto, la gratificazione è doppia».

ERA IL SUO VICE – «Lui è “nato” con me in panchina. Ha cominciato facendomi da secondo, ho intuito subito il suo spessore. Parlo a livello tecnico, tattico e umano. Quando i tifosi laziali capiranno l’uomo che c’è dietro il grande allenatore, allora cadrà qualsiasi perplessità».