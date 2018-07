Parla Maria Dolores dos Santos Aveiro. Mamma Cristiano Ronaldo: ecco le sue parole dopo il passaggio di CR7 alla Juventus

Maria Dolores dos Santos Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, ha parlato a margine della conferenza stampa di CR7 a Torino, smentendo le voci circolate in passato sulla sua presunta volontà di tornare a Manchester, allo United, e di rifiutare la Juventus. «Cristiano vuole fare la storia della Juventus e penso proprio che ci riuscirà. Lui è molto contento e di conseguenza lo sono anch’io: tutto quello che sceglie Cristiano a me va benissimo. Io e tutta la famiglia l’abbiamo sempre supportato in ogni scelta, a me basta che sia felice».

Ancora mamma Maria: «Se preferivo Manchester? No, non è assolutamente vero. Non è vero che lo rivolevo lì. Lui ha scelto l’Italia e la Juventus, una nuova avventura e una nuova vita. Io non mi trasferirò a Torino, resterò sull’isola di Madeira perché quello è il mio posto ma non lascerò solo Cristiano, andrò e tornerò. Quando lui avrò bisogno di me io ci sarò. Si fermeranno invece a Torino la fidanzata Georgina e i figlie». Anche la mamma di CR7 è una vera e propria influencer con oltre 1 milione e mezzo di followers su Instagram.