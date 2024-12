Manchester City, è crisi totale! Arriva la sconfitta contro l’Aston Villa (e la caduta libera in classifica)

Manchester City in crisi! Persa la sfida contro l’Aston Villa. Niente gioco, nessuna identità e soprattutto una squadra superata in classifica

Il Manchester City è praticamente in caduta libera: incassando l’ennesima sconfitta in Premier League che ad oggi (con una partita in più) la fa scivolare al sesto posto in classifica con il serio rischio di finire addirittura a metà-classifica.

La sconfitta di oggi porta il nome dell’Aston Villa che, grazie alle reti di Duran e Rogers, scavalcano proprio gli uomini di Guardiola: dove non basta la rete di Foden al 90′.