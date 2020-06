Manchester City, De Bruyne: perché il belga è determinante nei cross

Grazie anche a De Bruyne, il Manchester City è una squadra letale nei cross. Il belga si esalta in queste situazioni

Il Manchester City di Guardiola è forse la squadra migliore al mondo nell’attaccare una difesa schierata. I Cityzens riescono a sfruttare molto bene il cross come arma offensiva, con tanti palloni (soprattutto bassi) sul secondo palo.

De Bruyne è il giocatore più importante del Manchester City in queste situazioni. Un esempio nella slide sopra, la giocata classica del belga. L’ex Wolfsburg si inserisce alle spalle del terzino e cross sul secondo palo per Sterling. Non a caso, De Bruyne è il secondo giocatore della Premier League per cross riusciti ogni 90′: ben 7.5.