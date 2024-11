Manchester City, la decisione di Pep Guardiola: il futuro

Le ultime sulla decisione presa da Pep Guardiola circa il suo futuro alla guida del Manchester City

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha preso la decisione definitiva sul suo futuro ovvero accettare la permanenza per un’altra stagione. A riportare questa notizia è Fabrizio Romano.

Ci sarà inoltre un’opzione di estensione fino a giugno 2026, in modo che Pep possa tranquillamente decidere di restare ancora. Come già rivelato ad ottobre, il City ha sempre avuto la certezza di trattenere Pep, tanto da non aver mai trattato con altri tecnici.