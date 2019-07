Manchester City, due esclusi dal ritiro potrebbero essere in partenza: ecco chi sono

Nella prossima stagione di Premier League con il Manchester City potrebbero non esserci Fabian Delph e Eliaquim Mangala. Entrambi i giocatori non sarebbero stati convocati da mister Pep Guardiola. Il primo avrebbe trovato l’accordo definitivo per la cessione all’Everton: 10 milioni di euro, manca solo l’ufficialità.

Il centrale francese, invece, è nella rosa dal 2014 e, dopo una serie di prestiti che spaziano dal Everton, al Porto, al Valencia, potrebbe essere nuovamente messo sulla piazza.