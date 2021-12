Manchester City, follie per Haaland: la strategia del club inglese

Il Manchester City è disposto a fare follie per Haaland del Borussia Dortmund: c’è la regia dell’agente Raiola

Manchester City pronto a fare follie per Erling Haaland. È quanto riferisce il Daily Express, che spiega come il club inglese abbia individuato in lui il principale nome per rinforzare l’attacco.

Il principale alleato nella trattativa potrebbe essere il suo agente, Mino Raiola. La prossima estate, infatti, la Fifa potrebbe approvare una nuova legge che prevede un indennizzo pari al 10% del prezzo della cessione all’agente che porta a termine l’operazione, mentre in gennaio non sarà ancora in vigore. Motivo in più che spingerebbe Haaland all’addio.