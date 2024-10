Rivoluzione Manchester City, Guardiola via con Begiristain: ecco il sostituto

Il Manchester City si prepara ad una rivoluzione totale: via il ds Begiristain in estate, con lui può partire anche Guardiola? Il piano per il futuro

Rivoluzione in estate per il Manchester City? A giugno dirà addio il direttore sportivo Txiki Begiristain e con lui potrebbe andare via anche Pep Guardiola.

Come riportato dal Sun, infatti, il direttore sportivo del City ha scelto il suo sostituto, che sarà Hugo Viana dello Sporting: il primo punto in agenda per il futuro ds dei citizens sarebbe proprio la questione allenatore e la sua idea sarebbe quella di portare con se da Lisbona Ruben Amorin. I due insieme hanno rilanciato la squadra portoghese, portandola a vincere il campionato nel 2021, 19 anni dall’ultimo titolo dello Sporting. Inoltre il valore del club è aumentato in maniera considerevole grazie alla valorizzazione e la cessione di calciatori come Bruno Fernandes, Ugarte e Palinha. E Guardiola? Come riportato da Tuttosport, la FA proverà a convincerlo ad accettare la panchina della nazionale inglese.