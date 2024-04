Guardiola: «Triplete ancora lontano, a Madrid non mi credono...»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid.

GRANDI PARTITE – «E’ qualcosa di speciale per me e sempre lo sarà, ma questo non conta. L’importante è sapere cosa dobbiamo fare per vincere domani. Cambiare alcune cose e cercare di farne altre meglio».

MENO PRESSIONE – «Spero di no, ci vuole quella pressione. Se pensi di averlo già fatto… non avremo quell’extra per competere in queste partite. Dobbiamo portare l’energia giusta e abbiamo bisogno della nostra gente. A volte bisogna soffrire perché è impossibile dominare durante i 90 minuti. Siamo pronti a rendere al massimo».

REAL MADRID MENO FORTE – «Posso essere d’accordo, ma l’anno scorso, con giocatori diversi, avevano una grande squadra. Benzema, Modric, era una squadra eccezionale. So che quando dico le cose positive di Madrid la gente non mi crede. Quando ero un calciatore o ora come allenatore, la gente guarda così i miei commenti e io non riesco a controllarlo».

TRIPLETE – «Siamo molto lontani da quei sogni, abbiamo una o due partite in FA Cup, un paio di punti di vantaggio in Premier… ma cosa sono due punti di vantaggio? Non è finita. Niente cambia per me, sono rimaste 6 partite e devi andare partita per partita. L’anno scorso ho iniziato a pensare al triplete dopo aver vinto la finale di FA Cup. Siamo qui per continuare a tenere viva la possibilità di rimanere lì».