Crisi Manchester City, Guardiola: «Questi ragazzi mi hanno fatto vivere gli anni migliori della mia vita, devo trovare una soluzione»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, sul momento di crisi degli inglesi dopo il sesto ko nelle ultime sette partite

La crisi del Manchester City continua: la squadra di Pep Guardiola ieri ha trovato la sua sesta sconfitta nelle ultime sette uscite, che allontana la vetta della Premier League, con il Liverpool a +11 dopo la vittoria per 2-0. Di seguito le parole del tecnico spagnolo alla BBC.

SCONFITTA – «Devo trovare una soluzione per tornare essere solidi, soprattutto dietro. Cosa posso dire? Questi giocatori mi hanno dato la possibilità di vivere forse gli anni migliori della mia vita. Tutto quello che posso fare è essere qui per cercare di trovare una soluzione. Al momento giusto il club prenderà una decisione su ciò che è necessario per permettere a questo club di rimanere lì».