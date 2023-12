Manchester City, Guardiola: «I giocatori sanno quanto sia importante il Mondiale per Club»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha così parlato in vista della finalissima del Mondiale per Club

LE PAROLE – «I giocatori sanno quanto sia importante per la società. Per arrivare a questa finale devi fare cose incredibili, ovvero vincere la Champions League. Questa potrebbe essere l’unica volta in cui la giochiamo in vita nostra. Domani inizieremo a guardare il Fluminense e proveremo a fare una bella prestazione».