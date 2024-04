Manchester City, Guardiola: «Critiche Haaland? Ecco cosa penso»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato delle prestazioni di Erling Haaland in Champions

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa delle recenti prestazioni di Erling Haaland.

PAROLE – «Abbiamo segnato tre gol al Bernabéu… lui era marcato stretto da due difensori! Haaland è un giocatore giovane, ha margini per migliorare ma è più una questione di squadra che un problema suo. Cosa deve fare per vincere il Pallone d’Oro? Deve giocare di più e imparare meglio cosa deve fare – ha continuato -. Ma io non penso che debba essere quello il suo obiettivo. L’obiettivo è vincere Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e lui ce l’ha fatta. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Per noi è un giocatore fondamentale».