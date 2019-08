Manchester City, Guardiola sostituisce Aguero: che lite tra i due! – VIDEO

Manchester City, Guardiola sostituisce Aguero durante la ripresa della sfida al Tottenham: che lite tra i due!

Animi tesi in casa Manchester City. Con la squadra di Guardiola che non è andata oltre il pareggio in casa contro il Tottenham ed il tecnico che si è reso protagonista di un piccolo diverbio a bordo campo.

Nel corso della ripresa, infatti, il tecnico spagnolo ha sostituito Auguro con il risultato in bilico. E l’attaccante argentino non ha gradito, come fatto notare all’allenatore andando a muso duro con lui.