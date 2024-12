Crisi Manchester City, ko nel finale con lo United, Guardiola: «Non sono stato abbastanza bravo»

Continua il crollo in picchiata del Manchester City: ancora una sconfitta, in rimonta nel finale contro lo United nel derby: le parole di Guardiola

Continua la crisi nera del Manchester City, che esce sconfitto anche dal Derby contro lo United. I Citizens passano in vantaggio con Gvardiol, ma nel finale, 88′, prima Bruno Fernandes riporta il risultato in parità con un calcio di rigore e poi al 90′ ecco il colpo del ko di Maino. A fine partita Guardiola ha commentato così la partita, prendendosi la responsabilità. Di seguito le sue parole.

«Non c’è molto da dire. Nessuna difesa… sono stati incredibilmente persistenti. Non abbiamo perso otto partite in due stagioni. Non possiamo difendere questo. Non si tratta di questo o quel giocatore. Abbiamo regalato gol, è colpa nostra. Non giochiamo con la giusta calma. I risultati non sono buoni, la partita non è stata eccezionale. Conosco la situazione, capisco, ma la realtà è questa. Devono sapere che queste situazioni accadono. In area bisogna stare attenti. Non si tratta di Matheus (Nunes, ndr), ha giocato molto bene in una posizione che non è la sua, quella di terzino. Ma non è questo il punto, dobbiamo giocare meglio. Il risultato ci aiuterà a dare il meglio, ma al momento non lo abbiamo. Il modo per imparare è… andare avanti. Non sono abbastanza bravo. Sono il capo, l’allenatore, devo trovare delle soluzioni e finora non le ho trovate. Questa è la realtà. Vogliamo giocare meglio, creare occasioni. Ma al momento non è possibile».