Manchester City, la risposta della FA dopo le proteste dei Citizens

La FA ha replicato al Manchester City dopo il pareggio contro il Tottenham e le polemiche della squadra di Guardiola

Dopo le proteste del Manchester City dopo il pareggio contro il Tottenham, la FA ha deciso di sanzionare la squadra di Guardiola per l’atteggiamento intimidatorio dei propri calciatori. Di seguito il comunicato della federcalcio.

«Il Manchester City è stato accusato di violazione della regola FA E20.1 dopo che i suoi giocatori hanno circondato l’ufficiale di gara durante la partita di Premier League contro il Tottenham Hotspur domenica 3 dicembre 2023. Si presume che, durante il 94esimo minuto della partita, il club non sono riusciti a garantire che i propri giocatori non si comportassero in modo improprio. Il Manchester City ha tempo fino a giovedì 7 dicembre 2023 per rispondere all’accusa».