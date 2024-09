Manchester City, CHE SORPRESA! Ecco la maglia in onore degli Oasis: il debutto sarà in Champions League contro una big italiana! – FOTO

Manchester City, CHE SORPRESA! Ecco la maglia in onore degli Oasis: il debutto sarà in Champions contro l’Inter – FOTO

Il Manchester City ha deciso a sorpresa di omaggiare il famosissimo gruppo rock britannico Oasis riproducendo la copertina dell’album “Definitely Maybe”, pubblicato nel 1994. Il gruppo si era sciolto nel 2009, ma poche settimane fa ha annunciato la reunion ed è dunque tornato a far sognare tutti i fan.

I fratelli Gallagher, notoriamente tifosi dei Citizens, sono stati omaggiati così dal club. Nella copertina sono raffigurati Pep Guardiola, Mateo Kovacic, Ederson, Kyle Walker e Jessica Park, calciatrice del City Women’s, con il club che usa “Definetely City” come slogan per lanciare il kit. I fan sono già impazziti sui social e sono pronti a fare follie pur di acquistare la maglia bianca che sarà utilizzata per la prima volta contro l’Inter in Champions League.