Bellingham pre Manchester City Real Madrid: «Non siamo favoriti»

Prima della sfida tra Manchester City e Real Madrid, Bellingham ha parlato così in conferenza stampa sul match, citando anche gli ultimi episodi di razzismo.

«Favoriti? Siamo il Real Madrid. È più una chiacchiera esterna la cosa che siamo favoriti. Nelle partite in trasferta siamo quasi abituati a questo, ma dobbiamo fare di più. Non dovrebbe succedere e chi ha potere dovrebbe fare di più. Negli ultimi anni il modo di giocare di Vinicius è cambiato. Dobbiamo fare di più per sostenere questi giocatori. Nessuno merita questo tipo di abuso. Dobbiamo fare appello a chi comanda e aspettare che chi deve prendersi cura di te lo faccia».