Manchester City Real Madrid: dove vederla, orari e formazioni

All’Ethiad andrà in scena la sfida di Champions League tra Manchester City Real Madrid: le ultimissime di formazioni e dove vedere il match

All’Ethiad Staiumd andrà in scena il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Le due squadre sono le grandi favorite per la vittoria finale e si ripartirà dallo spettacolare pareggio dell’andata, finito 3-3. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Manchester City Real Madrid, orario e dove vederla

Real Madrid Manchester City gara delle ore 21.00 di mercoledì 17 aprile. Verrà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita in streaming sarà disponibile per gli abbonati tramite pc, smart tv, console per videogiochi, smartphone e tablet, Google Chromecast e Amazon Firestick.