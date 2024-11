Manchester City, Walker ammette: «Difficile parlare»

Il Manchester City perde ancora e lo fa rovinosamente contro il Tottenham: ecco le parole di Walker

Nemmeno il rinnovo di contratto di Pep Guardiola ha aiutato il Manchester City a reagire. Per la squadra del tecnico catalano arriva il quinto ko consecutivo in tutte le competizione tra EFL Cup, Champions League e Premier League.

A parlare di questa situazione dopo il pesante 4-0 incassato tra le mura amiche contro il Tottenham è Kyle Walker ai microfoni di Sky Sports UK. Queste le parole del difensore della Nazionale inglese:

PARTITA – «È difficile stare qui a parlare di questa situazione quando non l’ho ancora digerita correttamente. Sono stato qui quando abbiamo vinto titoli, quindi starò qui anche per le sconfitte. Questo è la cosa più frustrante per un difensore. A me non importa segnare gol, mi interessa mantenere la porta inviolata, e in questo momento non lo stiamo facendo. Bisogna tornare alle basi e ottenere una porta inviolata. Se subiamo quattro gol in casa, dobbiamo segnarne cinque»

DIFESA – «Non riguarda solo i quattro, cinque o sei difensori, ma tutti e 11 i giocatori in campo. Non direi che abbiamo perso la fiducia come squadra. Ho passato otto anni con questo gruppo. Puoi perdere fiducia come squadra, ma dobbiamo ricordare ciò che abbiamo raggiunto insieme. Quello che abbiamo fatto nel passato non conta, è storia. C’è una squadra sopra di noi che sta facendo molto bene. Noi continueremo a lottare fino alla fine, come facciamo sempre. Il modo migliore per invertire la rotta è martedì. Speriamo che torni il nostro spirito e che vedremo il City che siamo stati negli ultimi otto anni. Le tue qualità non scompaiono all’improvviso. Conosciamo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Se vinci una partita, recuperi fiducia e torni a sentirti come prima»

LIVERPOOL – «È una grande occasione per ribaltare la situazione e prendere tre punti dalla squadra che ci precede. Ma non possiamo permetterci una prestazione come quella (di oggi, ndr), altrimenti rischiamo di essere travolti. Abbiamo una partita di Champions League da preparare per quel match fondamentale di domenica e dobbiamo restare in contatto con il Liverpool»