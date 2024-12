Il club inglese ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale l’addio da parte di Dan Ashworth

Novità in casa Manchester United: Dan Ashworth non è più il direttore sportivo. Stamattina il The Athletic aveva anticipato la notizia e proprio in queste ore la società lo ha comunicato attraverso un comunicato sul sito ufficiale.

COMUNICATO – «Dan Ashworth lascerà il suo ruolo di direttore sportivo del Manchester United di comune accordo. Vorremmo ringraziare Dan per il suo lavoro e il suo sostegno durante un periodo di transizione per il club e augurargli ogni bene per il futuro».