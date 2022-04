Manchester United, occhi su Nkunku: lo consiglia Rangnick

Il Manchester United mette gli occhi su Nkunku del Lipsia. A consigliarlo è proprio Rangnick che sarà il consulente di mercato dei Red Devils

Il Manchester United sta già setacciando il mercato per capire cosa del futuro e come rinforzare la rosa. Il cambio in panchina con l’arrivo di Ten Hag, porterà Rangnick in una nuova veste di consulente di mercato.

Proprio l’attuale allenatore ha consigliato ai Red Devils l’acquisto di Nkunku del Lipsia. L’attaccante sta facendo molto bene con i tedeschi e potrebbe essere un rinforzo importante per gli inglesi. Lo scrivere Sky Deutschland.