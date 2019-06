Manchester United, la squadra prende forma. Arriva Wan-Bissaka

Prende forma il nuovo Manchester United. In attesa di capire il futuro di Pogba e Lukaku, i Red Devils mettono a segno il colpo Wan-Bissaka

Sta nascendo il nuovo Manchester United. Dopo una stagione tribolata a causa del cambio d’allenatore, questa volta Solskjaer avrà modo di lavorare sin dal primo giorno con la sua rosa. Che sta, a poco a poco, nascendo. Nell’attesa di capire quale sarà il destino di due gioielli della squadra come Pogba e Lukaku, il tecnico danese può abbracciare Wan–Bissaka.

Acquistato per 50 milioni di sterline dal Crystal Palace (cifra che lo rende il quinto colpo più caro nella storia dei Red Devils, è definito «Uno dei giovani difensori più promettenti della Premier» dallo stesso allenatore. Si è messo in mostra nell’ultima stagione e nell’Europeo Under 21 con l’Inghilterra, ora la chance della vita nel Manchester United. Con la speranza che il peso del costo del cartellino non gravi troppo sulle sue prestazioni.