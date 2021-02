Harry Maguire è uno dei difensori più criticati nella sua esperienza al Manchester United. Ecco le parole sugli haters

Harry Maguire, intervenuto al Podcast ufficiale del sito del Manchester United, parla della sua esperienza.

«Siamo il club di cui si parla di più al mondo. Molte persone non vogliono che facciamo bene. Molte persone vogliono che falliamo e questo è il mondo in cui viviamo. Ma ora ci sono abbastanza abituato. Quando solleverò il mio primo trofeo in questo club, mi verrà il sorriso più grande mai avuto in faccia sapendo che molte persone che non vogliono vederci vincere ci vedranno farlo».